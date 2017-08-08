Работникам ООО «ПЭМ» была погашена задолженность по зарплате после вмешательства следственных органов в ситуацию

Следственными органами Следственного комитета Российской Федерации по Мурманской области проводится процессуальная проверка по факту невыплаты заработной платы работникам ООО «ПЭМ».

В ходе проведенных проверочных мероприятий установлено, что с мая текущего года 28 работникам общества с ограниченной ответственностью, занимающегося строительно-монтажными и ремонтными работами, не выплачивалась установленная законом заработная плата, общий размер которой составлял более 1 миллиона 200 тысяч рублей.

Благодаря принципиальной позиции следователей, их планомерной и наступательной работе на стадии проведения проверочных мероприятий, удалось добиться погашения задолженности по заработной плате перед работниками предприятия в полном объёме.