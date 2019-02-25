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Мурманская область. Арктика25.02.19 09:49

Работникам Печенгского политехнического техникума оплата отпускных была произведена уже после ухода работников в отпуск

В феврале текущего года в прокуратуру Печенгского района поступила информация о нарушении трудовых прав работников ГАПОУ МО «Печенгский политехнический техникум». В ходе проведении проверки прокуратурой района установлено, что пяти работникам Печенгского политехнического техникума, ушедшим в отпуск в январе 2019 года, оплата отпуска была произведена с нарушением установленного законодательством срока.

Так, согласно ст. 136 Трудового кодекса Российской Федерации оплата отпуска производится не позднее чем за три дня до его начала. Вместе с тем результаты проверки показали, что оплата отпускных была произведена уже после ухода работников в отпуск.

Кроме того, в нарушение требований статьи 236 Трудового Кодекса Российской Федерации, компенсация за нарушение работодателем установленного срока оплаты отпуска не была произведена.

По результатам проведенной проверки прокуратурой района в адрес главного врача директора ГАПОУ МО «Печенгский политехнический техникум» внесено представление об устранении нарушений трудового законодательства, а также возбуждено дело об административном правонарушении, ответственность за которое предусмотрена ч. 6 ст. 5.27 КоАП РФ.

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