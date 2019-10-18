Работники Кольской АЭС представят атомную отрасль на чемпионате «WorldSkills Hi-Tech 2019»

Такая информация прозвучала на «SkillsDay» - информационном мероприятии, впервые организованном заполярными атомщиками для популяризации рабочих и инженерных профессий, а также с целью привлечения новых кандидатов на участие в чемпионатах профессионального мастерства по методике «WorldSkills».

Узнать подробности о международном движении «WorldSkills», а также пообщаться с коллегами – победителями и призерами престижных состязаний собрались около 100 работников атомной станции и подрядных организаций.

По каким компетенциям проводятся соревнования, как подать заявку на участие и в чем особенности подготовки к состязаниям – на эти и другие вопросы были даны исчерпывающие ответы на «SkillsDay».

«Польза от участия наших работников в чемпионатах профессионального мастерства несомненная. По сути, все, кто проявляет интерес к саморазвитию и совершенствованию своих навыков, являются лидерами. А лидерство - одно из основных качеств, позволяющих продвигаться вперед и добиваться результатов», - отметил главный инженер Кольской АЭС Владимир Матвеев.

Он также обозначил один из новых целевых ориентиров – совместно с коллегами из подрядных организаций сформировать заявки для участия в дивизиональном этапе чемпионата в 2020 году по максимальному числу компетенций.

«На Кольской АЭС созданы все условия, чтобы качественно подготовиться к соревнованиям и показать достойные результаты», - подчеркнул Владимир Матвеев.

Сотрудники Кольской АЭС регулярно принимают участие в соревнованиях различного уровня по методике «WorldSkills». Высокий профессионализм работников — одна из важных составляющих безопасной надёжной эксплуатации атомных станций.

В 2019 году Кольская АЭС стала одним из лидеров в медальном зачете дивизионального этапа чемпионата «REASkills-2019», организованного АО «Концерн Росэнергоатом».

Четверо работников заполярной атомной станции успешно прошли все этапы отбора, вошли в основной состав сборной Госкорпорации «Росатом» и примут участие в национальном чемпионате «WorldSkills Hi-Tech 2019», который 28 октября стартует в Екатеринбурге. Работники Кольской АЭС также есть в числе участников соревнований «Навыки мудрых» для сотрудников старше 50 лет, который пройдет в рамках национального чемпионата, сообщает управление информации и общественных связей КАЭС.