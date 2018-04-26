Работники Кольской АЭС привезли 5 медалей с конкурса профмастерства

Чемпионат профессионального мастерства «REASkills-2018» завершился победой работников отдела радиационной безопасности Кольской АЭС. В компетенции «Промышленная автоматика» первое место завоевали инженер-электроник Михаил Копылов и эксперт инженер по подготовке производства Александр Коротких.



По итогам конкурса Александра Коротких выбрали главным экспертом в компетенции «Промышленная автоматика» для организации III дивизионального чемпионата профессионального мастерства REASkills в 2019 году.



В течение двух недель на площадках Балакова, Нововоронежа и Чебоксар работники предприятий концерна «Росэнергоатом» соревновались в 14 компетенциях.



За звание «Лучших по профессии» боролись представители Кольской, Нововоронежской, Курской, Калининской, Смоленской, Балаковской, Белоярской и Ростовской АЭС, а также сотрудники Смоленского, Курского, Балаковского, Ленинградского, Волгодонского, Уральского и Нововоронежского филиалов АО «Атомэнергоремонт».



У Кольской АЭС 5 медали в 6 компетенциях – два «золота» и три «бронзы». Всего команду КАЭС представили 14 человек.



Победителями и призерами чемпионата REASkills-2018 также стали:



- в компетенции «Дозиметрист» 1 место - Виктор Гридчин и его эксперт Антон Московчук, 3 место - Александр Дударь и его наставник Максим Смирнов;

- в компетенции «Охрана труда» 3 место - Никита Кудрявцев и его эксперт Елена Пескова;

- в компетенции «Ремонт механического оборудования» 3 место - Максим Ханин и его эксперт Сергей Петровский.