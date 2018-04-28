Работники Кольской АЭС вошли в число победителей и финалистов конкурса «Человек года Росатома-2017»

Абсолютным победителем главного отраслевого конкурса «Человек года Росатома-2017» в номинации «Слесарь по ремонту релейной защиты и автоматики» стал электромонтер электрического цеха Кольской АЭС Алексей Павлов. Второе место в этой номинации завоевал электромонтер Кольской АЭС Александр Цветков.

В номинации «Машинист обходчик по турбинному оборудованию» третье место занял Александр Нилов, «бронзовую» награду в номинации «Слесарь по ремонту реакторно-турбинного оборудования» получил Андрей Бакалов.

Генеральный директор АО «Концерн Росэнергоатом» Андрей Петров, выступая на церемонии награждения, отметил: «Сегодня в Концерне работает почти 48 тысяч сотрудников и каждый из них заслуживает благодарность за хорошо выполненную работу, но сегодня мы чествуем лучших из лучших - настоящих профессионалов, преданных своему делу, профессии и атомной отрасли, которыми мы гордимся».

Пятая торжественная церемония награждения «Человек года Росатома» состоялась 25 апреля в Москве. Представители Концерна «Росэнергоатом» и филиалов получили в общей сложности 15 «атомных» Оскаров в дивизиональных номинациях, а также одно «золото» и три «серебра» в общекорпоративных (отраслевых) номинациях. Кроме того, проекты компании были удостоены нескольких наград в специальных номинациях.