Мурманская область. Арктика17.07.17 19:50
Работники МГТУ получат заработную плату с процентами за просроченную задолженность до 31 июля
Работники Мурманского государственного технического университета получат заработную плату с процентами за просроченную задолженность. Соответствующий приказ подписал ректор МГТУ Сергей Анатольевич Агарков. Документ размещён на сайте университета.
Вопрос погашения задолженности будет полностью решён до 31 июля включительно после завершения процедурных вопросов, связанных с подписанием соглашения о государственном задании на предоставление услуг образования с новым учредителем университета – Министерством образования и науки России.
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Последние комментарии
Ильчук А.
17.07.17 20:28
Наконец-то разродились, ясность хоть появилась. Реформаторы х*****ы!!! * - купюры внесла редакция.
Виктор Константинович
17.07.17 20:27
Думаю, что некоторые муниципалитеты потом будут так же "ответственны" перед автопредприятиями, как сегодня перед ресурсниками - будут накапливать миллионные долги.
Наталья Х.
17.07.17 20:21
платить за проезд будем больше
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