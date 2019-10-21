Работники Мурманскстата провели рекогносцировку всех жилых зданий перед кампанией по Всероссийской переписи населения 2020 года

В Мурманской области завершился один из важных подготовительных этапов к проведению Всероссийской переписи населения 2020 года – актуализация списков адресов домов. За период, прошедший с момента предыдущей переписи 2010 года, в населённых пунктах региона велось индивидуальное жилищное строительство, в ряде городов были построены многоквартирные дома. В то же время шёл и обратный процесс – часть домов были разрушены или снесены.

Для уточнения списка адресов домов регистраторы – специально подготовленные временные работники Мурманскстата в августе-сентябре т.г. совершили обход всех имеющихся в населённых пунктах строений. За два месяца работы ими было обследовано более 18 тысяч домов.

Регистраторы не только обошли адреса, где проживают или могут проживать северяне в период проведения Всероссийской переписи населения 2020 года, но и сверили расположение жилых и нежилых строений со схематическими планами. Не заходя в подъезды и квартиры, они зафиксировали тип дома (частный или многоквартирный) и спросили о числе зарегистрированных людей в частных домах.

Уточнённые списки адресов домов станут основой для составления организационных планов проведения переписи в муниципальных образованиях, предусматривающих деление территории на счётные и инструкторские участки и определение необходимого количества переписного персонала.

В поле зрения регистраторов находилось также состояние адресного хозяйства. Отсутствие на домах аншлагов с названиями улиц и номеров домов или их дублирование фиксировалось в маршрутных листах. Эта информация после обобщения будет доведена до администраций муниципальных образований для устранения обнаруженных недостатков.