Работники пожалели директора, который не выплачивал им заработную плату несколько месяцев

Директор строительной организации города Кировска признан судом виновным в совершении преступления против конституционных прав граждан. Собранные следственным отделом по городу Апатиты Следственного комитета Российской Федерации по Мурманской области доказательства признаны судом достаточными для вынесения обвинительного приговора в отношении жителя Кировска, обвиняемого в совершении преступления, предусмотренного ч. 2 ст. 145.1 УК РФ (полная невыплата свыше двух месяцев заработной платы и иных установленных законом выплат, совершенные из корыстной и иной личной заинтересованности руководителем организации).

Как сообщает и.о. старшего помощника руководителя Следственного управления Следственного комитета РФ по Мурманской области по взаимодействию со СМИ Анна Мысова, следствием было установлено, что 59-летний директор строительной организации в Апатитах, в период с 30 января по 27 августа 2018 года не выплачивал восьми работникам возглавляемого им общества заработную плату и иные, причитающиеся при увольнении выплаты, свыше двух месяцев. Благодаря проведенным в рамках уголовного дела финансово-бухгалтерским судебным экспертизам установлена общая сумма задолженности перед работниками, составившая более полумиллиона рублей.

В ходе следствия мужчина осознал степень общественной опасности своих действий, полностью признал вину в инкриминируемом ему преступлении и, сотрудничая со следствием, в полном объёме погасил имеющуюся задолженность. Он пояснил, что невыплата заработной платы и иных причитающихся выплат работникам связана с направлением денежных средств, предназначенных для оплаты труда, на иные нужды организации.

Суд признал 59-летнего подсудимого виновным в совершении преступления, предусмотренного ч. 2 ст. 145.1 УК РФ, но с учётом раскаяния и полного погашения задолженности по заработной плате и иным причитающимся выплатам, уголовное дело прекратил в связи с примирением подсудимого с потерпевшими, которые ходатайствовали перед судом о таком решении.