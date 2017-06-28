Работники прокуратуры Мурманской области примут участие во Всероссийском дне бесплатной юридической помощи

30 июня прокуратура Мурманской области совместно с Мурманским региональным отделением Общероссийской общественной организации «Ассоциация юристов России» проводит Всероссийский день бесплатной юридической помощи населению.

В течение дня юристы будут бесплатно консультировать граждан по правовым вопросам, оказывать помощь в выборе юридических действий в тех или иных ситуациях.

Приём граждан будет осуществляться по следующим адресам правовых приемных:

1. г.Мурманск, ул. Егорова,15, аудитория 208 (2-й этаж), здание Мурманского арктического государственного университета - с 9.00 до 18.00.

2. г.Мурманск, просп. Ленина, 75, 1-й подъезд, приёмная граждан правительства Мурманской области - с 11.00 до 12.00.

3. г.Мурманск, просп. Ленина, 88, общественная приёмная партии «Единая Россия» - с 15.00 до 17.00.

4. г.Мурманск, ул. Книповича, 23а, приёмная МРО АЮР - с 15.00 до 17.00.

5. г.Апатиты, ул. Ферсмана, 32а, адвокатский кабинет - с 14.00 до 17.00.

6. ЗАТО г.Североморск, ул. Сафонова, 13, общественная приёмная партии «Единая Россия» - с 15.00 до 17.00.

7.пос.Алакуртти, в/ч 34667, в помещении 305 ВСО СК - с 13.00 до 17.00.