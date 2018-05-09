Работники Росатомфлота почтили память защитников Советского Заполярья

6 мая в преддверии Дня Победы работники ФГУП «Атомфлот» и ветераны атомного ледокольного флота посетили мемориальный комплекс «Долина Славы» и братскую могилу воинам «6-ой Героической комсомольской батареи».

С 2016 года ФГУП «Атомфлот» шефствует над братской могилой воинам «6-ой Героической комсомольской батареи» 143 гаубично-артиллерийского полка 14-ой стрелковой дивизии, расположенной на 1449 км федеральной трассы «Кола». Накануне Дня Победы члены Совета молодежи выезжали для уборки и благоустройства обелиска.

- Все, что делает предприятие, шефствуя над братской могилой, это малая часть нашей признательности и благодарности защитникам Родины, - говорит первый заместитель генерального директора – главный инженер ФГУП «Атомфлот» Мустафа Кашка. – Важно помнить людей, отдавших свои жизни за наше будущее, не только в дни праздников, но и в будни. Только так мы сможем сохранить память о подвиге людей на фронте и в тылу.

Представители предприятия возложили цветы к могилам павших защитников Советского Заполярья, почтили память воинов и отдали дань уважения подвигу людей, несгибаемой стойкости и мужества.