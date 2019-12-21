Работники закрывающегося в конце 2020 года плавильного цеха в Никеле могут быть трудоустроены в Мурманской области

Заместитель главы региона Ольга Кузнецова провела рабочее совещание с представителями Кольской ГМК и кадровых служб крупнейших предприятий Мурманской области по вопросу трудоустройства высвобождающихся сотрудников закрывающегося в конце следующего года плавильного цеха в Никеле.

Часть работников компания «Норникель» трудоустроит на своих предприятиях, но компания рассматривает вопрос по трудоустройству сотрудников и на других предприятиях Мурманской области с учётом их предпочтений.

«Всего собрались представители 12 крупных предприятий, многие проявили заинтересованность в сотрудниках и специалистах плавцеха. Будет вестись индивидуальная работа с каждым. Кроме того, компания «Норникель» заявила о готовности за свой счёт переучить работников с их согласия на требуемые на других предприятиях специальности», – подчеркнула Ольга Кузнецова.

Заместитель губернатора также отметила в качестве главной задачи, чтобы большинство высвобождающихся были трудоустроены в Мурманской области. Это будут предприятия горнодобывающей отрасли, энергетики, судоремонта.