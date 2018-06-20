Работодатель-жмот не выплатил работнику в день увольнения 32263 рубля

Прокуратурой г.Апатиты проведена проверка соблюдения трудового законодательства индивидуальным предпринимателем Г. по вопросу невыплаты работнику расчета при увольнении. Было установлено, что в нарушение требований ст. 140 Трудового кодекса Российской Федерации в день увольнения работника предпринимателем не произведена выплата причитающихся денежных средств работнику от работодателя в день увольнения на общую сумму 32263 рубля.

С целью устранения выявленных нарушений прокуратурой города в адрес индивидуального предпринимателя внесено представление, которое рассмотрено и удовлетворено. Образовавшаяся задолженность по выплате расчёта при увольнении перед работником погашена.

Кроме того, прокуратурой города в отношении работодателя вынесено постановление о возбуждении дела об административном правонарушении, предусмотренном ч.6 ст.5.27 КоАП РФ, которое направлено в Государственную инспекцию труда в Мурманской области для рассмотрения по существу.