Работодатели Мурманской области опять собираются включиться в подготовку кадров

Система среднего профессионального образования Мурманской области будет донастроена под потребности конкретных работодателей региона, чтобы студенты колледжей были максимально востребованы на рынке труда, а предприятия – постоянно обеспечены современными квалифицированными кадрами. Такова цель соглашений о сотрудничестве, которые вчера врио губернатора Андрей Чибис заключил с первыми двенадцатью крупными предприятиями – работодателями.

Намерения регионального правительства по запуску совместной работы по подготовке кадров уже поддержали Ловозёрский и Ковдорский ГОКи, АО «Олкон» АО «Электротранспорт» и «Мурманэнергосбыт», «Апатитводоканал» и «Оленегорскводоканал», филиал судоремонтного завода «Нерпа» и 10-й СРЗ, региональное отделение Союза машиностроителей России, мясоперерабатывающий завод «Окраина» и сельхозпредприятие «Тулома».

Как отметил врио губернатора, соглашения – это важный шаг, для того чтобы обеспечить подготовку именно тех специалистов, которые необходимы компаниям, в свою очередь предприятия должны чётко прогнозировать потребность в кадрах.

«Сами работодатели готовы нам помогать, инвестируя в переоборудование, модернизацию учебных заведений. Эти соглашения – сбивка потребностей, определение того качества образования, квалификации специалистов, которых мы обязаны готовить, чтобы молодые люди оставались работать на Севере», – прокомментировал Андрей Чибис.

Подписанные соглашения, в частности, предполагают разработку предложений по совершенствованию учебных программ с учётом потребностей предприятий, повышение качества подготовки обучающихся в системе профобразования, устранение кадрового дефицита в компаниях, развитие системы конкурсов профмастерства.

В ближайшей перспективе соглашения о сотрудничестве в сфере подготовки кадров будут подписаны и с другими крупными работодателями Мурманской области.

Запуск системной, совместной с работодателями работы по подготовке кадров предусмотрен планом «100 шагов» правительства Мурманской области по повышению качества жизни в регионе.