Работодатели Мурманской области подвели предварительные итоги работы за 2017 год

В Мурманске прошло итоговое заседание совета Союза промышленников и предпринимателей Мурманской области. Члены совета подвели предварительные итоги работы за 2017 год, обсудили текущие мероприятия и проблематику социально-экономической ситуации в регионе.

Как прозвучало во время заседания, в 2017 году Союзом промышленников и предпринимателей Мурманской области было реализовано множество проектов. Помимо традиционных мероприятий – работы органов союза, проведения конкурсов профессионального мастерства, семинаров для бизнеса и областной налоговой конференции – в 2017 году стартовал ещё один проект – информационные встречи с предпринимателями муниципалитетов. С момента старта проекта прошли встречи с представителями бизнес-сообщества Мурманска, Североморска, Кольского, Апатитского и Кировского районов. По решению совета СПП работа в данном направлении будет реализовываться и в следующем году.

В 2017 году в структуре Союза начал свою работу комитет по развитию малого и среднего предпринимательства. В ходе заседания были рассмотрены предварительные итоги работы комитета по анкетированию представителей малого и среднего бизнеса региона о проблемах предпринимательского сообщества.

Одним из основных вопросов заседания стало обсуждение потенциального проекта СПП МО по развитию промышленного туризма в регионе – нового вида туризма, связанного с посещением производственных предприятий. По итогам заседания будет сформирована рабочая группа по проработке концепции проекта.

В процессе заседания члены совета также определили кандидата для вхождения в областную трехстороннюю комиссию по регулированию социально-трудовых отношений и делегатов на съезд РСПП, который пройдёт в феврале 2017 года в Москве.