Работодатели региона обсудили перспективы развития сварочного производства в Мурманской области

В Мурманске на базе ГАПОУ МО «Мурманский индустриальный колледж» Союз промышленников и предпринимателей Мурманской области провёл круглый стол на тему «Перспективы развития сварочного производства в Мурманской области и новые тенденции в средствах индивидуальной защиты в сварочном производстве». В мероприятии приняли участие руководители и специалисты сварочного производства крупнейших предприятий региона.

Одним из вопросов круглого стала тема внедрения системы независимой оценки профессиональной квалификации, которую обсудили на примере экзаменационного центра Мурманского индустриального колледжа. На сегодняшний день он является единственным аккредитованным экзаменационным центром Мурманской области в составе Центра оценки квалификации ООО «Регионального Северо-Западного межотраслевого аттестационного центра» (подразделения Национального агентства контроля сварки), где специалисты могут пройти независимую оценку профессиональной квалификации в соответствии с профессиональным стандартом «Сварщик» и получить соответствующее свидетельство.

Также работодатели обсудили вопросы развития сварочного производства на предприятиях. Одной из озвученных проблем стала проблема технического обслуживания сварочного оборудования. С каждым годом сварочное оборудование совершенствуется, но специалистов для его ремонта в Мурманской области не выпускается, поэтому предприятиям приходится рассчитывать на собственные силы.

В рамках мероприятия прошёл конкурс профессионального мастерства среди студентов индустриального колледжа. За время совещания руководителей конкурсантам предстояло выполнить сварочные работы в соответствии с техническим заданием. По окончании мероприятия независимое жюри, состоящее из главных сварщиков крупнейших предприятий Мурманской области, оценило результаты испытания. Победителем конкурса стал Игорь Агеев, студент IV курса колледжа. Все конкурсанты получили сертификаты участника и подарки от группы компаний «Восток-сервис».