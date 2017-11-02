Работодателям пора присоединиться к соглашению о минимальной заработной плате в Мурманской области

В конце октября на заседании областной трехсторонней комиссии по регулированию социально-трудовых отношений были подписано приложение № 4 к соглашению о минимальной заработной плате в Мурманской области на 2015-2017 годы, в котором установлен размер минимальной заработной платы (МЗП).

С 1 января 2018 года размер МЗП в нашем регионе составит 15185 рублей.

Во исполнение статей 48 и 133.1. Трудового кодекса Российской Федерации 31 октября 2017 г. в газете «Мурманский вестник» опубликовано предложение работодателям, осуществляющим деятельность на территории Мурманской области и не участвовавшим в подписании приложения № 4, о присоединении к соглашению.

Работодатели в течение 30 календарных дней со дня официального опубликования данного предложения вправе направить в комитет по труду и занятости населения Мурманской области мотивированный письменный отказ присоединиться к приложению № 4 к соглашению в порядке, установленном статьёй 133.1 Трудового кодекса Российской Федерации.

В случае если такой отказ не будет представлен в установленные сроки, приложение № 4 к соглашению будет считаться распространенным на работодателей со дня его официального опубликования и подлежит обязательному исполнению.

Приложение № 4 и предложение о присоединении для общего доступа размещены на сайте комитета по труду и занятости населения Мурманской области (вкладка «Труд и занятость – Трудовые отношения – Социальное партнерство»).