Работой мобильных прививочных кабинетов воспользовались более 6 тысяч северян

С целью проведения вакцинации взрослого населения против сезонного гриппа в Мурманске продолжают свою работу мобильные прививочные кабинеты, где любой желающий житель региона сможет сделать прививку против сезонного гриппа. В сентябре их работой воспользовались уже более 6 тысяч северян.

Для удобства населения мобильные прививочные кабинеты работают вблизи наиболее посещаемых общественных мест. Специализированные автомобили расположены в Мурманске около конгресс-отеля «Меридиан» и гипермаркета «О'кей».

С 3 по 31 октября выездные бригады Мурманской городской поликлиники №1 будут проводить вакцинацию населения у гипермаркета «О'Кей» (пр. Ленина, 34) и конгресс-отеля «Меридиан» (ул. Воровского, 5/23) в будние дни с 11 до 19 часов, в выходные – с 12 до 19 часов.

При себе необходимо иметь только паспорт и полис обязательного медицинского страхования.