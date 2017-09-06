Работу делегаций – участников VIII Всероссийской выставки-форума «Вместе – ради детей! Вместе с семьей» оценит экспертный клуб

Работу участников выставки-форума, представленные ими технологии и методики внимательно изучат и оценят члены экспертного клуба. В его состав вошли представители федеральных и региональных органов власти, ведущие российские эксперты в сфере поддержки семьи и детства, члены общественных организаций, специалисты из регионов. Мурманскую область в составе экспертного Совета представит первый заместитель министра социального развития Светлана Виденеева.

8 сентября на заключительной стратегической сессии будут подведены итоги выставки-форума, а лучшие практики субъектов отмечены дипломами.