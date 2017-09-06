Мурманская область. Арктика06.09.17 11:15
Работу делегаций – участников VIII Всероссийской выставки-форума «Вместе – ради детей! Вместе с семьей» оценит экспертный клуб
Работу участников выставки-форума, представленные ими технологии и методики внимательно изучат и оценят члены экспертного клуба. В его состав вошли представители федеральных и региональных органов власти, ведущие российские эксперты в сфере поддержки семьи и детства, члены общественных организаций, специалисты из регионов. Мурманскую область в составе экспертного Совета представит первый заместитель министра социального развития Светлана Виденеева.
8 сентября на заключительной стратегической сессии будут подведены итоги выставки-форума, а лучшие практики субъектов отмечены дипломами.
Комментарии
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-Нам интересно Ваше мнение06.09.17: Свыше 52% россиян готовы переехать на Дальний Восток при условии, что будет жильё и зарплата свыше 50 тысяч рублей, сообщает ВЦИОМ. А вы готовы на таких условиях поменять Крайний Север на Дальний Восток?Проголосовало: 108 человек
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Последние комментарии
VflentinaKomarova
06.09.17 13:18
А когда будет повышение, он что не сказал? С худого козла -хоть шерсти клок
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Ирина
06.09.17 13:07
Какое ОГРОМНОЕ повышение!!! Теперь заживу.
Комментарий к новости:Зарплаты бюджетникам, не охваченным майскими указами, повысят на 4% - Минтруд
Podozritelniy
04.09.17 21:29
Причина очередного пожара будет устанавливаться!!! Стандартная отговорка при ясном действии - экономим на разборке и вывозе мусора.
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