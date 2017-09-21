Работу коллектива Мурманской областной специальной библиотеки для слепых и слабовидящих отметили почётной грамотой губернатора

За высокий профессионализм, большой вклад в социокультурное обслуживание инвалидов по зрению, развитие библиотечного дела в Мурманской области и в связи с 50-летием учреждения глава региона Марина Ковтун отметила коллектив областной специальной библиотеки для слепых и слабовидящих почётной грамотой губернатора Мурманской области.

Благодаря профессионализму, чуткости и сердечности коллектива библиотека занимает важное место в ряду учреждений реабилитационной сферы для северян с ограниченными возможностями здоровья, подчеркнула Марина Ковтун.

Стараниями специалистов библиотеки незрячие и слабовидящие жители региона стали полноправными и активными участниками таких масштабных акций, как «Ночь музеев», «Ночь библиотек» и «Ночь кино».

В последние годы особое внимание коллектива библиотеки направлено на обеспечение доступа читателей к краеведческим ресурсам. В течение нескольких лет библиотека реализует проекты, которые предоставляют инвалидам по зрению реальные возможности для изучения истории родного края: краеведческие издания выпускаются с рельефными текстами, на базе звукозаписывающей студии библиотеки озвучиваются книги о Мурманской области. Более 60 книг, авторами которых являются мурманские историки, краеведы, журналисты, писатели и поэты, вошли в состав электронной библиотеки цифровых «говорящих» книг. Также среди наиболее успешных проектов учреждения – цикл киновечеров «Слушаем кино», в рамках которого демонстрируются фильмы с тифлокомментариями.

Библиотекой создана сеть интегрированного библиотечного обслуживания. В муниципалитетах Мурманской области действуют библиотечные пункты по обслуживанию незрячих и слабовидящих читателей.