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Мурманская область. Арктика23.05.17 08:25

Работу по привлечению в Мурманскую область медицинских кадров необходимо перестроить – Марина Ковтун

Работу по привлечению в Мурманскую область медицинских кадров необходимо перестроить, заявила сегодня на оперативном совещании губернатор Марина Ковтун. Эффективность системы мер поддержки медиков, приезжающих в регион, обсуждалась в региональном правительстве по итогам рабочей поездки главы области в Печенгский район.

Марина Ковтун напомнила, что Мурманская область активно участвует в проекте «Земский доктор», в рамках которого в сельские поликлиники и амбулатории региона трудоустроен 31 врач-специалист. Благодаря работе закона «О мерах социальной поддержки и мерах стимулирования отдельных медицинских работников государственных областных и муниципальных учреждений здравоохранения Мурманской области» укомплектовано 169 рабочих мест врачей дефицитных специальностей. Действуют меры социальной поддержки, предусматривающие выплаты молодым специалистам. Сохранены выплаты в размере 270 тысяч рублей врачам города Мурманска, имевшим на них право на момент перехода муниципальной системы здравоохранения на уровень субъекта.

«Представители Минздрава и руководители медицинских организаций области активно стараются привлечь выпускников медицинских вузов, постоянно участвуют в ярмарках вакансий и других мероприятиях. Но, к сожалению, все эти усилия сводятся на нет по одной причине – из-за отсутствия возможности обеспечить молодых специалистов жильём. Это ключевой вопрос, требующий решения», – подчеркнула Марина Ковтун.

С информацией об опыте коллег в других регионах в решении этого вопроса участников заседания познакомил член Экспертного совета по организации медицинской помощи населению Мурманской области, главный врач Мурманской городской поликлиники № 1 Сергей Агеев.

Марина Ковтун отметила необходимость перестройки работы по привлечению медицинских кадров в регион. Самую активную роль в этой работе должны сыграть муниципалитеты – разработать систему конкретных мер по привлечению специалистов-медиков в города и больницы Мурманской области. Этот вопрос губернатор предложила рассмотреть на ближайшем заседании Ассоциации муниципальных образований.

 

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