Работу управляющих компаний проверяют депутаты

Сегодня депутаты Совета депутатов города Мурманска приняли участие в проверке работы управляющих организаций в Первомайском округе. Комиссия обследовала дворы по улице Беринга, 11, 15 и 17. Серьёзных нареканий у участников инспекции к содержанию территории не возникло.

– Управляющая компания здесь работает, и это заметно, – прокомментировала депутат Совета депутатов города Мурманска Татьяна Елпанова. – Предписания все выполняют, и траву косят, и детскую площадку в надлежащем состоянии поддерживают.

С начала года только на территории Первомайского округа нерадивым руководителям управляющих компаний назначено штрафов на сумму более миллиона рублей. Если управляющие компании не выполняют свои обязательства, собственники могут обратиться не только в управление округа, но и в Госжилинспекцию, прокуратуру. Проконсультировать и подготовить необходимые документы совершенно бесплатно помогут специалисты муниципального учреждения «Новые формы управления».

Один из поднятых во время депутатского рейда вопросов – обсуждение программы «Формирование комфортной городской среды».

– Мурманчане приняли активное участие в проекте по благоустройству дворов, – рассказала заместитель председателя Совета депутатов города Мурманска Тамара Прямикова. – В этом году в рамках программы будут обновлены 14 дворовых территорий.