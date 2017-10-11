Работы идут, но темп надо наращивать

Мончегорск с рабочим визитом посетила заместитель губернатора Мурманской области Инна Погребняк. Инна Олеговна проинспектировала выполнение ремонтных работ в детском саду поселка 27 км.



Здание детского сада в поселке 27 км было передано министерством обороны РФ в муниципальную собственность города. Детский сад находился в приспособленном здании бывшей школы, которое не соответствовало действующим требованиям в области санитарно-эпидемиологического благополучия и противопожарной безопасности. Для приведения здания в соответствие указанным требованиям и нормам необходимо было провести в нем ряд ремонтных работ.

В июле этого года был подписан контракт на ремонт здания. Исполнителем работ выступило общество с ограниченной ответственностью «Инмар». На сегодняшний день в детском саду завершены кровельные работы, работы по демонтажу полов и перегородок 1-го и 2-го этажей, сделаны эвакуационные выходы. Большинство окон заменены на пластиковые, частично заменена электропроводка и система вентиляции. Полностью заменен канализационный трубопровод. Также завершено усиление фундамента, проведено бетонирование цоколя, устройство опалубки и бетонирование опор с армированием для монтажа эвакуационных лестниц. В настоящее время продолжаются работы по подготовке основания цементных полов под керамическую плитку, проводится демонтаж кафельной плитки и сантехники, устанавливаются дверные проемы.



Ряд справедливых замечаний, которые сделала Инна Погребняк после осмотра здания представителю подрядчика, касались скорости ремонтных работ. Инна Олеговна считает, что работы идут медленнее, чем хотелось бы. Но подрядчик уверил, что в ноябре все ремонтные работы будут завершены.