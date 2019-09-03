Работы мастериц клуба «Татьянин день» представлены на выставке «Мы раскрасили жизнь лоскутами»

В отделе Мурманского областного художественного музея «Культурно-выставочный центр Русского музея» открылась выставка «Мы раскрасили жизнь лоскутами», посвященная двум юбилеям: клуба «Татьянин день» и его руководителя Татьяны Ишкараевой.

Поздравить Татьяну Михайловну и мастеров клуба с открытием выставки пришли коллеги по увлечению и мастера из клубов «Художественная роспись», «Лоскутное шитье», «Солнцецвет арктический», «Бисерное сияние» и других.

В экспозиции гости могли увидеть работы участниц клуба «Татьянин день», выполненные в разнообразных техниках: вышивка, пэчворк, декоративные строчки, свободно-ходовая стёжка и других.

Посетить выставку можно до 29 сентября.