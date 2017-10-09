Работы мурманского художника Александра Феофилактова вошли в альбом «Русский Север», изданный Союзом художников России

Союз художников России издал альбом «Русский Север» (живопись, графика). В него вошли работы 36 художников России, посвященные русскому Северу.

В альбоме представлены пять работ мурманчанина, заслуженного художника России Александра Георгиевича Феофилактова. После окончания Саратовского художественного училища Александр Георгиевич приехал на Крайний Север и влюбился в этот уникальный природный край. Неброская красота тундры, поразительный оттенок белых ночей, сполохи северного сияния - всё это представляет интерес для художника. Последние годы он всё чаще пишет картины с глубоким философским смыслом. Свой богатый творческий и жизненный опыт Александр Феофилактов передаёт студентам Мурманского колледжа искусств, преподавателем которого он является уже пятый год.