Работы по лыжной трассе в городском парке Североморска должны быть завершены к концу октября

2 октября инициативная группа в составе депутатов представительного органа власти флотской столицы и жителей Североморска проверила ход работ по обустройству лыжной трассы в городском парке.

В настоящее время из 1100 метров лыжной трассы заасфальтировано более 300 метров. На остальных участках она подготовлена к асфальтированию, но ещё остались проблемы с укладкой «подушки» и обустройству дренажа в правой части городского парка. У входа в парк над ливнёвкой предстоит установить мостик.

Отставание в графике работ компании ООО «Мегаснабстрой» вызвано не только сложным болотистым грунтом, в результате чего приходится рыть траншеи глубиной до 3 метров, которые затем засыпаются скальным грунтом и песком, но и большим количеством кабельных линий, проходящих через территорию парка. На выполнение работ в этих условиях требуются дополнительные согласования. В ряде случаев поступал запрет на выполнение работ, что сказалось на сроках.

По информации Игоря Козинского, руководителя ГЦ ЖКХ, работы должны быть завершены к концу октября. В реальности этих сроков заверил и прораб стройки Сергей Новик.

Оплата выполненных работ будет осуществлена лишь после завершения строительства лыжной трассы.