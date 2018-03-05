Работы по монтажу лифтового оборудования и устранению замечаний надзорных ведомств ведутся ежедневно

Сегодня на оперативном совещании губернатор Марина Ковтун заострила внимание на сроках ввода в эксплуатацию лифтового оборудования и выполнении соответствующего плана-графика.

О ходе выполнения графика замены лифтового оборудования доложил министр энергетики и ЖКХ Мурманской области Владимир Гноевский. Он сообщил, что в график включено 134 лифта. Первоначальный срок ввода лифтов в эксплуатацию – 10 марта.

«На настоящий момент у нас перенос сроков по 13 лифтам в шести домах. Задача – реализовать всё к 15 марта. Следует отметить, что работы по монтажу, устранению замечаний ведутся ежедневно, в том числе в выходные и праздничные дни», – отметил Владимир Гноевский.

Губернатор обратилась к главе администрации Оленегорска Олегу Самарскому с поручением обратить внимание на соблюдение сроков проведения диспетчеризации организацией, эксплуатирующей лифты, ко всем главам администраций муниципалитетов – взять на контроль сроки направления управляющими организациями уведомлений о необходимости приемки лифта в эксплуатацию в Ростехнадзор по Мурманской области.

Продолжая муниципальную повестку, глава региона по видеосвязи поинтересовалась ходом ремонта пешеходного моста в Алакуртти. По словам руководства Кандалакшского района, работы по экспертизе моста начнутся в течение месяца, деньги в сумме 200 тысяч рублей на это выделены.

Глава Терского района Геннадий Попов дал пояснения о ситуации с ремонтом ветроэлектростанции в Варзуге. На данный момент действуют солнечные батареи и дизель-генератор. Есть затруднения в налаживании диалога с подрядчиком в части заказа запчастей для ремонта ветряков. Губернатор поручила своему заместителю подключиться и оказать необходимую помощь.