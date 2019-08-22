Работы по подготовке к предстоящему отопительному сезону в Мончегорске и Оленегорске проходят в соответствии с графиком

Готовность Мончегорска и Оленегорска к зиме проверена в ходе очередного выездного заседания межведомственной комиссии по вопросам подготовки объектов ЖКХ Мурманской области к работе в отопительный период 2019/2020 года под председательством заместителя губернатора Евгения Никоры.

В мероприятии приняли участие представители администраций муниципальных образований Мончегорска и Оленегорска, ресурсоснабжающих и управляющих организаций, руководители социально значимых объектов.

Комиссия отметила, что в целом подготовка к отопительному периоду в муниципалитетах проходит в штатном режиме, в соответствии с графиком. По Мончегорску готовность жилфонда – 81%, объектов образования и здравоохранения – 90%, тепловых сетей – 85%. Оленегорск по всем показателям готов на 100%.

В рамках работы оперативного штаба произведен осмотр хода работ по ремонту жилищного фонда, благоустройству территорий муниципальных образований.

По итогам проверки Евгений Никора поручил привести в порядок слаботочные внутриподъездные линии, установить информационные доски в подъездах. Положительно отмечена работа по замене лифтов в Мончегорске – заменено практически все лифтовое оборудование.

Проблемные вопросы, связанные с эксплуатацией коммунальной инфраструктуры, находятся на постоянном контроле правительства Мурманской области.