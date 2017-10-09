Работы по проекту «Формирование комфортной городской среды» завершены в Оленегорске, Высоком, Туломе, Печенге и Луостари

Сегодня на оперативном совещании под председательством первого заместителя губернатора Алексея Тюкавина обсудили промежуточные итоги реализации приоритетного проекта «Формирование комфортной городской среды» в Мурманской области. Алексей Тюкавин напомнил, что в рамках основного направления стратегического развития Российской Федерации «ЖКХ и городская среда» приоритетный проект применительно к 2017 году вступает в стадию завершения и подведения итогов.



Первый заместитель министра строительства и территориального развития Мурманской области Елена Абраменко сообщила, что в этом году в рамках реализации приоритетного проекта нашему региону выделены средства федерального бюджета в объеме 119,86 млн рублей. Софинансирование из областного бюджета составляет более 106 млн руб. Кроме того, на реализацию мероприятий по благоустройству дворовых и общественных территорий направлены муниципальные средства в объеме 16,7 млн рублей.



По итогам конкурсных процедур победителями отбора признаны 29 муниципальных образований региона. Заключено 94 муниципальных контракта на благоустройство 65 дворовых площадок и 29 общественных территорий. В настоящее время в полном объеме работы завершены по 13 объектам в Оленегорске, Высоком, Туломе, Печенге и Луостари.



На 43 объектах завершаются работы с нарушением сроков, установленных муниципальными контрактами. Это объекты, расположенные в Кировске, Полярных Зорях, Апатитах, Александровске, Видяево, Зеленоборском, Умбе, Коле, Мурмашах, Молочном, Кильдинстрое, Верхнетуломском, Пушном, Заполярном и Печенге. Причинам несвоевременного исполнения контрактов являются короткие сроки выполнения работ, задержка поставки строительных материалов, малых форм для обустройства детских и спортивных площадок, недостаточный опыт работы подрядных компаний по выполнению видов работ, относящихся к благоустройству.



Также продолжаются работы на 38 объектах по муниципальным контрактам, срок действия которых истекает в ноябре и декабре 2017 года. Работы на всех объектах должны быть завершены до конца года.



В Оленегорске удалось раньше всех завершить работы по объектам, здесь благоустроены две общественные и три дворовые территории. На средства градообразующего предприятия АО «Олкон» выполняются дополнительные работы по обустройству сквера Ветеранов и дворовая площадка. Как пояснил глава Оленегорска Олег Самарский, специалисты администрации заблаговременно подготовили всю документацию и дизайн-проекты. В Кандалакше до сих пор продолжаются работы на 11 дворовых площадках и центральной площади, - их планируется завершить на две недели позже срока, в ноябре. В Мурманске идет обустройство набережной Семеновского озера и дворовых территорий. Глава администрации Мурманска Андрей Сысоев заверил, что все работы будут выполнены в срок.



Алексей Тюкавин подчеркнул, что необходимо тщательно проанализировать все недочеты, возникшие в промежуточный период реализации программы, чтобы в будущем усовершенствовать эту работу.