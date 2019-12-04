Работы по уборке снега проверили контролёры

В рамках проекта «Народный контроль» председатель Совета депутатов ЗАТО г. Североморск Евгений Алексеев вместе с депутатами Вячеславом Годуновым, Владимиром Марыгиным, Андреем Третьяк, директором ГЦ ЖКХ Иваном Гладских и представителями средств массовой информации проверили качество уборки от снега городских трапов во флотской столице.

Работы по уборке от снега 61 трапа, тротуаров и детских площадок выполняет ООО «Инвест ЖКХ». В соответствии с условиями контракта, каждый трап должен быть очищен от снега один раз в четыре дня. Но северная погода преподносит сюрпризы, и снег может сыпать несколько дней подряд. Естественно, в таких условиях справиться с приличным объёмом работ 26 человек, выполняющих задачи по уборке трапов, справиться не смогут.

Проверка показала, что работы по уборке трапов ведутся почти повсеместно. Правда, в районе детской поликлиники и ДК «Строитель» к работам по уборке трапов от снега ещё не приступали.

Руководство ООО «Инвест ЖКХ» прекрасно понимает, если трапы убраны не будут и от жителей поступят жалобы на качество выполненных работ, то могут последовать штрафные санкции. «Для активизации работ по уборке трапов мы и проводим проверку. По не убранным трапам будут внесены предписания», - сказал Евгений Алексеев, председатель Совета депутатов ЗАТО г. Североморск.