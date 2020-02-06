Сегодня в ТРК «Плазма» состоится открытие нового творческого проекта. Жители и гости города смогут увидеть работы самых креативных людей Мурманска, фантастические инсталляции, потрясающие перформансы. Программой выставки также предусмотрена продажа стильных арт-изделий.

Наряду с местными мастерами вниманию посетителей будет представлена разнообразная сувенирная продукция, изготавливаемая в учреждениях УФСИН России по Мурманской области.

У гостей выставки есть замечательная возможность купить накануне праздников эксклюзивные подарки своим коллегам, родным и знакомым на любой вкус: мастерски исполненные резные нарды, шахматы, шкатулки, кухонную утварь, деревянные панно, подарочные модели подводных лодок, сувенирные магниты и многое другое.

Также в выставочном модуле УФСИН можно подробно изучить каталог промышленной продукции производственного сектора УИС, в котором представлены: дома, бани, беседки, изделия из дерева и металла для бытового использования, разнообразная мебель для дома и офиса, тротуарная и облицовочная плитка, широкий спектр швейной продукций - от постельного белья до спецодежды.