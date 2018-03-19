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Мурманская область. Арктика19.03.18 14:56

Работы участников творческого конкурса представлены на выставке «Вода Заполярья» в Мурманском областном краеведческом музее

20 марта  в Мурманском областном краеведческом музее  начнёт работу выставка детского рисунка «Вода Заполярья», посвящённая Всемирному дню водных ресурсов. На выставке представлены работы участников творческого конкурса, организованного при поддержке Министерства природных ресурсов и экологии Мурманской области.

Целью конкурса, который проводился в 2017 году, являлось привлечение внимания детей к проблемам уязвимости северной природы. Участниками мероприятия стали более 180 юных северян в возрасте от 7 до 16 лет. В соответствии с заявленной темой первоочередное внимание было уделено вопросам, связанным с необходимостью сохранения водных объектов Мурманской области от загрязнения.

Всемирный день водных ресурсов ежегодно отмечается по всему миру 22 марта с 1993 года – с момента официального утверждения Генеральной Ассамблеей ООН. В России этот день отмечается с 1995 года под девизом «Вода – это жизнь».

Выставка работает до 20 апреля 2018 года.

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