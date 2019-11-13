Работы Василия Васильевича Крайнева увидят северяне

15 ноября в отделе «Культурно-выставочный центр Русского музея» начнёт работу выставка «Живопись Василия Васильевича Крайнева». 140 лет со дня рождения исполняется известному русскому живописцу Василию Крайневу (1879-1955).

Он родился 31 декабря 1879 года в селе Ключищи Казанской губернии. С двенадцати лет будущему художнику пришлось зарабатывать себе на жизнь тяжелым физическим трудом, побывал в подмастерьях, грузчиках, кочегарах. В 1900 году рабочего-грузчика приняли в Казанскую художественную школу. После ее окончания, в 1909 году он поступил в Московское Училище живописи ваяния и зодчества и со второго года обучения попал в пейзажную мастерскую, которой руководил А. М. Васнецов.

За свои ученические работы Крайнев дважды был удостоен денежных премий - имени С.М. Третьякова в 1912 году и имени И. И. Левитана в 1913 году. В них проявились характерные черты его живописной манеры. С одной стороны, произведения отличает сдержанность колорита, с другой - прорывающийся через кажущуюся монохромность темперамент живописца.

С особой силой колористические свойства живописи художника проявились в северных пейзажах, которым Крайнев посвятил себя с 1925 года. В соприкосновении со скудной, суровой природой Севера проявились лучшие качества его палитры. Он сумел извлечь из сумрачного северного неба, из лиловато-серой скалистой породы, из отливающих свинцом ледяных вод Заполярья поэзию особого склада и ритма.

Из ежегодных поездок на Север художник привозил множество этюдов, рисунков, акварелей, сделанных с натуры. Многие из них послужили в будущем материалом для больших полотен.

В последнее десятилетие жизни Крайнев, с трудом владея кистью из-за парализованных рук, продолжал работать в своей мастерской, широко используя многочисленные наброски с натуры, сделанные на Севере.

В экспозиции представлены работы из фондового собрания музея. Выставка работает по 29 декабря.