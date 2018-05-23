«Рациональные суммы» корректировок за отопление жители Кировска получат в июне

Корректировки за отопление жители Кировска увидят в майских квитанциях, которые получат в июне, сообщил глава города Владимир Дядик. Перед этим все начисления были рассмотрены и проверены на заседаниях рабочей группы. «Уверен, что суммы, которые получат люди в квитанциях, будут рациональными», - сказал он.

Напомним, спорная ситуация с начислением огромных сумм корректировок произошла минувшей осенью. По настоянию администрации города и Совета депутатов Кировска, периоды расчётов для жителей изменили, а в причинах высоких начислений стала разбираться специально созданная рабочая группа.

«Предыдущую корректировку для части жителей Кировска, которая вызвала волнения, не отменили. Её перенесли на данный момент. Тогда рассматривалась корректировка за короткий период, когда дома переходили в другую управляющую компанию. Сейчас все начисления буквально рассмотрели под микроскопом», - отметил глава администрации Сергей Свинин.

Предварительные расчёты ТГК-1 предоставила в начале мая, эти цифры были существенно пересмотрены на заседаниях рабочей группы, участие в которых принимали представители ГЖИ и надзорных ведомств. Сейчас ресурсоснабжающая компания заканчивает формирование квитанций с корректировками. «Руководство ТГК-1 отнеслось конструктивно к нашим предложениям: изменили периоды расчёта, чтобы не было серьёзной нагрузки на жителей. Колоссальных сумм, которые увидели жители нашего города осенью, мы не допустим», - пообещал Владимир Дядик.

ТГК-1 отмечает, что приборы учёта эксплуатируются в 179 домах Кировска, по ним выявлена разница между фактически поставленным и оплаченным объёмом теплоносителя. Жители нескольких домов получат корректировки в минус за счёт экономии по приборам учёта, в других домах придётся доплатить за поставленное тепло.