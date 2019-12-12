«Рад работать на благо нашего замечательного города», – Евгений Никора

Сегодня глава муниципального образования город Мурманск заключил контракт с главой администрации города Мурманска. С этой процедуры началось шестое заседание Совета депутатов шестого созыва.

В соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», Уставом муниципального образования город Мурманск, решением Совета депутатов города Мурманска от 28.11.2019 № 5-65 «О назначении на должность главы администрации города Мурманска Никоры Евгения Викторовича» избранный руководитель органа исполнительной власти официально приступает к своим обязанностям.

– Рад работать на благо нашего замечательного города, столицы заполярного края, – обратился к присутствующим Евгений Никора. – Нам предстоит выполнять свои обязанности одной командой для достижения главной цели: сделать жизнь мурманчан максимально комфортной. О проблемах знаю и готов их решать.

В числе первоочередных задач Евгений Никора отметил решение вопросов городского хозяйства.

– На сегодняшний день высокий темп работе задают непростые погодные условия. Именно поэтому проблемы с уборкой снега на улицах и во дворах, а также с управляющими компаниями не требуют отлагательств. Я занимаюсь этим с начала текущей недели, выезжая на конкретные адреса и встречаясь с представителями организаций, обслуживающих жилой фонд.

Не менее приоритетной Евгений Никора назвал и социальную сферу. Совещание с руководителями ряда учреждений образования состоится уже сегодня.