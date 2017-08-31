Ради эксперимента можно и выпить! Торговый порт запускает очистные сооружения

Три года Мурманский морской торговый порт работал над тем, чтобы ввести в эксплуатацию новые очистные сооружения для сточных вод на своей территории. Идея воплощения в жизнь такого проекта родилась задолго до серьёзных проектов по реализации предприятием планов по экологической безопасности. Тогда докеры ещё только планировали установку водяных пушек и высоких стен, преграждающих угольной пыли путь в город.

Теперь ливневые стоки, образующиеся на промышленной площадке порта, будут проходить несколько степеней очистки, а затем повторно использоваться в туманообразующих пушках комплексной системы пылеподавления. Экологический эффект – снижение концентрации взвешенных веществ в воде на 98 процентов, до крайне незначительного значения в 2,75 мг/дм3.

- Мы считаем, что это самая современная технология, которая сегодня применяется на подобных предприятиях, - отмечает Александр Масько, генеральный директор ПАО «Мурманский морской торговый порт». - Мы перед тем, как приняли эти решения, провели предпроектную работу. В их рамках рассмотрели наилучшие практики, которые есть сегодня не только в России, но и мире. Считаю, что запуск этих очистных сооружений во втором грузовом районе - это первый шаг.

С таким результатом очистки сточных вод начинаешь невольно верить в магию технического прогресса, так как после нескольких ступеней очистки она, по крайней мере, по внешним признакам, ничуть не хуже той, что течёт дома из крана у большинства жителей Мурманска. Но разница между тем, что было и стало, наглядна. Особенно, когда видишь, резервуар с чёрной, больше похожей на нефть жидкостью, которую специалисты забрали из канализации, и результатам работы десятков фильтров.

- Ради эксперимента можно и выпить, - с улыбкой говорит Алексей Рыкованов, заместитель генерального директора по капитальному строительству ПАО «Мурманский морской торговый порт». - Но понятия «чистая» или «питьевая» не идентичны. Я бы всё-таки не стал пить эту воду, она очищена не до качества питьевой воды, а для сброса в водоём высшей категории, которым является Кольский залив.

Но и в залив эту воду сбрасывать не планируют. Рядом с комплексом по очистке возвышается накопительная ёмкость, в которой будет храниться очищенная жидкость для повторного использования в хозяйственных нуждах. Например, на пушках, которые поливают уголь во время погрузки. Пропускная способность агрегатов около 300 литров в час. Насколько окажется загружена эта установка, пока сказать сложно.

В ПАО «ММТП» создан фактически замкнутый цикл водоснабжения, когда на повторное использование регулярно будет направляться несколько тысяч кубометров очищенной воды, практически питьевого качества. Излишки воды если и будут попадать в Кольский залив, то не окажут на его чистоту никакого влияния, так как концентрация взвешенных веществ в ливневых стоках доведена до строгих нормативов, соответствующих характеристикам рыбохозяйственных водных объектов высшей категории.

Масштабы проделанной портовиками работы впечатляют: очистные сооружения состоят из заглубленного резервуара объемом 2,5 тысячи кубометров, надземного здания, где смонтировано технологическое оборудование, а также резервуара запаса очищенного стока. Общий объем земляных работ составил почти 5,5 тысяч кубометров грунта, а для возведения подземного резервуара затрачено около одной тысячи кубометров высокопрочного бетона и 345 тонн стального шпунта.

Кроме того, по самым современным стандартам выполнено благоустройство прилегающей к новым очистным сооружениям территории: сформированы газоны, определены места для посадки деревьев и кустарников, оформлены пешеходные зоны и технологические проезды.

Напомним, только в этом году на природоохранные новшества руководство Мурманского морского торгового порта направит около 800 миллионов рублей.