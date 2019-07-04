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Мурманская область. Арктика04.07.19 10:15

Радиационный фон на территории Мурманской области соответствует среднегодовым значениям естественного радиационного фона - Минприроды

Региональным Министерством природных ресурсов и экологии подготовлен и опубликован доклад о состоянии и об охране окружающей среды Мурманской области в 2018 году. В нём отражены основные сведения по тематикам: «Атмосферный воздух», «Радиационная обстановка», «Климатические особенности года», «Водные ресурсы», «Почвы и земельные ресурсы», «Недра», «Особо охраняемый природные территории», «Объекты животного мира», «Водные биологические ресурсы», «Охотничьи ресурсы», «Лесные ресурсы», «Воздействие отдельных видов экономической деятельности на состояние окружающей среды», «Отходы», «Влияние экологических факторов на здоровье населения» и др.

Как отмечается в докладе в разделе «Радиационная обстановка», ведущим фактором облучения населения Мурманской области являются природные источники, их вклад составляет 85,06% от коллективной дозы облучения.

Средняя индивидуальная годовая эффективная доза облучения на одного жителя Мурманской области по данным радиационно-гигиенического паспорта территории за 2017 год за счёт всех природных источников излучения составляет 3,213 мЗв/год (в среднем по России – 3,90 мЗв/год). Основной вклад в среднюю индивидуальную годовую эффективную дозу облучения вносит доза внутреннего облучения населения за счёт ингаляции изотопов радона и их короткоживущих дочерних продуктов распада и составляет 1,69 мЗв/год (против 1,63 мЗв/год в 2016 году) или около 44,61% суммарной дозы от всех природных источников излучения.

Вклад внешнего облучения составляет 0,84 мЗв/год (22,19%) суммарной дозы, космического излучения 0,40 мЗв/год (10,59%), доза за счёт содержания техногенных Cs-137 и Sr-90 в продуктах питания и за счёт потребления питьевой воды – 0,12 мЗв/год (3,18%). Вклад в суммарную дозу внутреннего облучения, создаваемую природным К-40, на которую практически невозможно влиять, принят равным 0,17 мЗв/год для всех регионов.

Радиационный фон на территории Мурманской области находится в пределах 0,08-0,16 мкЗв/ч (в среднем 0,12 мкЗв/ч), что соответствует среднегодовым значениям естественного радиационного фона.

В отчетном году было проведено 219 исследований мощности дозы гамма-излучения в помещениях эксплуатируемых и строящихся жилых и общественных зданий. Помещений, не отвечающих гигиеническим нормативам по мощности дозы гамма-излучения, не выявлено. Превышений гигиенического норматива ЭРОА радона по результатам проведенных 197 исследований в помещениях эксплуатируемых и строящихся жилых и общественных зданий не выявлено.

Радиоактивное загрязнение местности регистрировалось на 65 пунктах измерения мощности амбиентного эквивалента дозы гамма-излучения, расположенных на территории Мурманской области и в зонах расположения радиационно-опасных объектов.

По данным ежедневных измерений мощность амбиентного эквивалента дозы гамма-излучения (МЭД) на территории Мурманской области находилась в пределах колебаний природного радиационного фона (0,06 -0,21 мкЗв/час).

В 2018 году случаев радиоактивных выпадений и атмосферных аэрозолей повышенной активности не наблюдалось. Суммарная активность проб атмосферных аэрозолей и выпадений по сравнению с предыдущим годом практически не изменилась. Концентрации определяемых радионуклидов в приземной атмосфере и атмосферных выпадениях ниже концентраций, установленных нормами радиационной безопасности.

Повышенное облучение работников природными радионуклидами возможно на предприятиях, где осуществляются работы в подземных условиях, добывают и перерабатывают минеральное и органическое сырье и подземные воды, используют минеральное сырьё и материалы с повышенным содержанием природных радионуклидов или продукцию.

На территории Мурманской области два предприятия осуществляют обращение с минеральным сырьём и материалами с повышенным содержанием природных радионуклидов: ООО «Ловозерский горнообогатительный комбинат» (лопаритовый концентрат) и АО «Ковдорский горно-обогатительный комбинат» (бадделеитовый порошок). Лопаритовый концентрат и бадделеитовый порошок относятся к IV классу минерального сырья.

Случаев превышения годовой эффективной дозы 5 мЗв/год не зарегистрировано, для большинства работников годовые дозы не превышают 1 мЗв/год.

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