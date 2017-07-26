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Мурманская область. Арктика26.07.17 07:00

Радиологическое отделение областного онкологического диспансера должно начать работу в обновленном виде до конца нынешнего года - Инна Погребняк

Заместитель губернатора Инна Погребняк провела выездное совещание, посвященное проведению капитального ремонта стационара радиологического отделения Мурманского областного онкологического диспансера. Открывая совещание, Инна Погребняк напомнила главному врачу лечебного учреждения Дмитрию Коваленко и руководству компании-подрядчика о том, что вопрос ремонта онкологического диспансера находится на особом контроле губернатора Марины Ковтун.

Как сообщил Дмитрий Коваленко, в настоящее время в отделении завершены работы по ремонту систем водоснабжения, канализации, вентиляции и электроснабжения. Предполагается, что основная фаза ремонта начнется на следующей неделе. В рамках ремонта планируется заменить более 900 метров труб и отремонтировать более 1 тысячи кв. метров помещений. Главный врач заверил, что ремонт не причинит пациентам неудобств – они временно будут переведены в другие отделения.

Инна Погребняк отметила, что проектная документация на капитальный ремонт стационара радиологического отделения онкодиспансера разработана в рамках государственной программы Мурманской области «Развитие здравоохранения». В 2016 году в диспансере выполнены работы по ремонту кровли радиологического корпуса, замене оконных блоков, вводно-распределительных устройств, пожарных дверей и люков на общую сумму 8 млн рублей.

«Мероприятия по ремонту помещений стационара в этом году проводятся также на средства регионального бюджета, на эти цели, включая приобретение мебели и необходимого инвентаря, предусмотрено более 30 млн рубленй. Радиологическое отделение должно начать работу в обновленном виде до конца нынешнего года», – подчеркнула Инна Погребняк.

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