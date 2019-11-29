Мурманская область. Арктика29.11.19 17:40
Радость к нам приходит: два новых аппарата УЗИ заработали в Мончегорской больнице
Для Мончегорской центральной районной больницы приобретены и уже обслуживают пациентов два переносных УЗИ-аппарата.Один из современных диагностических аппаратов активно работает в Мончегорске, второй – в Ковдорском филиале Мончегорской больницы.
Оборудование позволит повысить качество и доступность оказания медицинской помощи – уже обследовано около 80 детей.
Новая техника закуплена в рамках региональной программы «Развитие детского здравоохранения Мурманской области, включая создание современной инфраструктуры оказания медицинской помощи детям» нацпроекта «Здравоохранение» и плана первоочередных мероприятий по обеспечению доступности медицинской помощи на территории Мурманской области.
Комментарии
Размещается только после ознакомления сотрудником редакции.
-ФоторепортажПОРА В ПУТЬ - В ДОРОГУ: Ненецкий заповедник - рай для комаров и учёныхВ День рыбака мурманчанам подарили «Нашу рыбу»Мурманск – Североморск: состоялся парад ретроавтомобилей в честь Дня ВМФ и 285-й годовщины Северного флота
-Спецпроекты "Арктик-ТВ"«Гандвик»: к лету готов!». Документальный фильм 0+«В начале был порт». Документальный фильм (6+)«ArcticWave» - ступень в будущее
-
Последние комментарии
Д.О. Вернер
29.11.19 13:39
«Мы живём в похожих климатических условиях...», - подчеркнул глава Норрботтена. Но в разных по УРОВНЮ РАЗВИТИЯ ДЕМОКРАТИИ капстранах...
Д.О. Вернер
28.11.19 09:30
В какой ещё капстране стратегия развития рыбной отрасли утверждается Правительством, а сама отрасль принадлежит мировым холдингам?
Анюта
26.11.19 11:51
Здравствуйте! У нас многоквартирных дом, общая канализационная труба, (со всех квартир) проходит у нас под полом. Она подтекает не струёй, но запах и очень мокрая земля в подполье. Позвонив в жкх сказ
Комментарий к новости:Что управляющая компания обязана делать бесплатно?
-Скоро в эфире00:40«Обзор мировых новостей». Информационная программа (12+)01:10«Медленное ТВ-Камин».05:00«Рамки закона». Тематическая программа (12+)
-PRO ДеньгиМурманская область оказалась лидером по уровню падения заработной платы-PRO ВалютуКурс доллара снизился почти на 2 копейки, а евро – на 3 копейки-PRO ЭнергетикуНа Кольской АЭС в 2020 году предстоит провести плановый капитальный ремонт энергоблока № 1 и ежегодный средний ремонт энергоблоков № 2, 3 и 4-PRO ЖКХУправляющей компании ООО «Первая УК» придётся отвечать за плохую очистку кровли-PRO Нефть и газСЕВЕРНЫЙ ЛОКОМОТИВ НАБИРАЕТ СКОРОСТЬ-PRO ЗаконыРоссиян будут уведомлять о социальных льготах, на которые они могут претендовать
-Нам интересно Ваше мнение12.11.19: Жителям Дальневосточного федерального округа предлагают вернуть прежний возраст выхода на пенсию: 55 лет для женщин и 60 для мужчин. Как Вы относитесь к этой инициативе Николая Харитонова, депутата Госдумы?Проголосовало: 637 человек