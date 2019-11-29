Радость к нам приходит: два новых аппарата УЗИ заработали в Мончегорской больнице

Для Мончегорской центральной районной больницы приобретены и уже обслуживают пациентов два переносных УЗИ-аппарата.Один из современных диагностических аппаратов активно работает в Мончегорске, второй – в Ковдорском филиале Мончегорской больницы.

Оборудование позволит повысить качество и доступность оказания медицинской помощи – уже обследовано около 80 детей.

Новая техника закуплена в рамках региональной программы «Развитие детского здравоохранения Мурманской области, включая создание современной инфраструктуры оказания медицинской помощи детям» нацпроекта «Здравоохранение» и плана первоочередных мероприятий по обеспечению доступности медицинской помощи на территории Мурманской области.