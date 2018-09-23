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Мурманская область. Арктика23.09.18 14:05

«Радость» представит Мурманск на межрегиональном конкурсе «Звёздочки СУЭК»

Мурманский образцово-показательный ансамбль танца «Радость» отправился в город Красноярск для участия в межрегиональном фестивале творческого искусства «Звездочки СУЭК».

Творческий коллектив стал победителем отборочного тура, который проходил при поддержке Мурманского морского торгового порта. «Радость» представит нашу область на межрегиональном конкурсе 24 сентября. Финальный концерт состоится на одной из крупнейших площадок Красноярска - зал «Гранд Холл Сибирь». 

Ребята примут участие в номинации «народный танец», в рамках которой они подготовили номер под названием «Кадрильная проходочка». Открытым голосованием жюри будет оценивать выступления участников с точки зрения зрелищности, исполнительского мастерства и художественной выразительности.

Фестиваль детского искусства «Звездочки СУЭК» проходит с 2012 года и является частью масштабной программы Сибирской угольной энергетической компании по поддержке молодежи.

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