Мурманская область. Арктика23.03.19 09:15
Радуемся открытию Праздника Севера дома - на диване!
23 марта в Ледовом дворце Мурманска состоится торжественное открытие Полярной олимпиады. Ключевым событием праздника станет зажжение олимпийского огня и хоккейный матч команд «Ледокол» (г.Мурманск) – «Чёрные медведи» (г.Санкт-Петербург).
Запланировано много развлечений и для зрителей - интересно будет и взрослым, и детям. Для тех, кто не сможет посетить праздник лично, видеостудия «Премьера» проведёт онлайн-трансляцию события.
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Последние комментарии
Евгений
23.03.19 12:32
В Мурманской области за мусор с жителей будут собирать более 1 000 000 000 рублей ( одного миллиарда рублей !!!! ) в год. Куда такие деньги?????!!!!!!!!!! (753000*133*12) *** Евгений, можно принят
Комментарий к новости:133,56 рубля в месяц - жителям Мурманской области «подарили мусорный» тариф
Игорь В.
22.03.19 21:11
Решения ВВП неисповедимы - коммунальщика и строителя спровадил на Север! Вытащил лучшего из своей обоймы управленцев!! Теперь наконец-то Мурманск сможет освободиться от деревяшек, как обещали едроссы
Комментарий к новости:Андрей Чибис породнился с Мурманской областью
Висарион
21.03.19 20:41
Что-то не вижу скорби на лицах мурманчан по поводу ухода Ковтун и огромной радости от путинского назначенца - одна усталость в глазах.
Комментарий к новости:Андрей Чибис породнился с Мурманской областью
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