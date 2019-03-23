Радуемся открытию Праздника Севера дома - на диване!

Евгений В Мурманской области за мусор с жителей будут собирать более 1 000 000 000 рублей ( одного миллиарда рублей !!!! ) в год. Куда такие деньги?????!!!!!!!!!! (753000*133*12) *** Евгений, можно принят Комментарий к новости: 133,56 рубля в месяц - жителям Мурманской области «подарили мусорный» тариф

Игорь В. Решения ВВП неисповедимы - коммунальщика и строителя спровадил на Север! Вытащил лучшего из своей обоймы управленцев!! Теперь наконец-то Мурманск сможет освободиться от деревяшек, как обещали едроссы Комментарий к новости: Андрей Чибис породнился с Мурманской областью