Радует июль северян летней погодой

А вы не задумываетесь над тем, что подробно описывая курс лечения Дарьи, в это время сотни обычных больных, не позвонивших президенту, продолжаются умирать в болоте равнодушия российской медицины, чт

Соосед

Наши соседи опять показали запоздалую реакцию, если они так среагировали на события в Крыму. И опять же, если у них один Брейвик смог убить почти шесть десятков людей, то страх жителей Суоми оправдан.