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Мурманская область. Арктика16.07.17 17:30

Радует июль северян летней погодой

Как сообщает Мурманское УГМС, Кольский полуостров находится в малоградиентном барическом поле, под влиянием атмосферных фронтов, медленно смещающихся через Кольский полуостров. Наиболее интенсивные дожди ожидаются в западной и центральной части Мурманской области. В Мурманской области будет переменная облачность. Местами дождь. Ветер юго-восточный, восточный умеренный. 

На востоке Мурманской области ожидается IV региональный класс пожарной опасности.

Завтра в Мурманской области будет переменная облачность. Местами дождь. Ветер юго-восточный, восточный умеренный. Температура воздуха ночью +9+14º, днём +18+23º.

 

 

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