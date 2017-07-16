Мурманская область. Арктика16.07.17 17:30
Завтра в Мурманской области будет переменная облачность. Местами дождь. Ветер юго-восточный, восточный умеренный. Температура воздуха ночью +9+14º, днём +18+23º.
Радует июль северян летней погодой
Как сообщает Мурманское УГМС, Кольский полуостров находится в малоградиентном барическом поле, под влиянием атмосферных фронтов, медленно смещающихся через Кольский полуостров. Наиболее интенсивные дожди ожидаются в западной и центральной части Мурманской области. В Мурманской области будет переменная облачность. Местами дождь. Ветер юго-восточный, восточный умеренный.
На востоке Мурманской области ожидается IV региональный класс пожарной опасности.
Завтра в Мурманской области будет переменная облачность. Местами дождь. Ветер юго-восточный, восточный умеренный. Температура воздуха ночью +9+14º, днём +18+23º.
Комментарии
-АналитикаПроизводительность труда в России отстает на 27% от среднемировых показателейРаботающая часть россиян сегодня проявляет наибольший пессимизмВнешние факторы оказывают всё большее влияние на курс рубля
-Нам интересно Ваше мнение08.07.17: Российские и зарубежные СМИ уделили большое внимание рукопожатию Путина и Трампа во время саммита G20 в Гамбурге. А что вы разглядели в этом событии?Проголосовало: 387 человек
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Последние комментарии
Lyustra
16.07.17 12:00
А вы не задумываетесь над тем, что подробно описывая курс лечения Дарьи, в это время сотни обычных больных, не позвонивших президенту, продолжаются умирать в болоте равнодушия российской медицины, чт
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KomRad
15.07.17 19:12
Северному флоту пора торговать раритетами, деньги зарабатывать на перевооружение.
Соосед
15.07.17 19:09
Наши соседи опять показали запоздалую реакцию, если они так среагировали на события в Крыму. И опять же, если у них один Брейвик смог убить почти шесть десятков людей, то страх жителей Суоми оправдан.
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