Мурманская область. Арктика30.05.17 11:43
«Радуга детства» - передвижная детская библиотека побывала в Заозёрске
Передвижная детская библиотека Мурманской областной детско-юношеской библиотеки побывала в Заозёрске на городском празднике «Радуга детства», посвященном Дню защиты детей.
Библиомобиль привёз маленьким заозерчанам праздничную программу по страницам любимых книг. Ребята вместе с мурманскими библиотекарями делали зарядку, отгадывали загадки о летнем отдыхе, проверяли свои знания в викторине «В гостях у сказки», участвовали в веселых конкурсах-эстафетах, танцевали и пели детские песенки.
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