Ракетчики и артиллеристы Северного флота отметили свой профессиональный праздник

19 ноября свой профессиональный праздник отмечают ракетчики и артиллеристы Северного флота: личный состав ракетно-артиллерийских боевых частей надводных кораблей и подводных лодок, ракетных и артиллерийских дивизионов сухопутных и береговых войск, а также специалисты службы ракетно-артиллерийского вооружения.

В состав Северного флота входят два соединения, специализирующиеся на нанесении ракетно-артиллерийских ударов противнику, – это дивизия ракетных кораблей и отдельная ракетно-артиллерийская бригада Кольской флотилии разнородных сил. Сегодня в этих соединениях состоялись торжественные построения личного состава с награждением лучших военнослужащих.

Свои поздравления артиллеристам и ракетчикам направил командующий Северным флотом вице-адмирал Николай Евменов. Он отметил их успехи в боевой подготовке в уходящем учебном году и пожелал новых свершений во имя укрепления обороноспособности флота.

В 2017 году боевыми кораблями, подводными лодками, подразделениями сухопутных и береговых войск Северного флота было выполнено около 2000 боевых упражнений с применением ракетного оружия и артиллерии. Большинство стрельб получило отличные и хорошие оценки. При этом стрельбы крылатыми ракетами по морским мишеням с точным попаданием были выполнены экипажами тяжёлого атомного ракетного крейсера «Пётр Великий», эскадренного миноносца «Адмирал Ушаков», подводных ракетных крейсеров «Воронеж» и «Орёл». Второй год подряд успешно поразил учебную цель в Баренцевом море боевой расчёт берегового ракетного комплекса «Бастион» из позиционного района на Кольском полуострове. Отличился расчёт берегового ракетного комплекса «Редут» тактической группы на острове Котельный (арх. Новосибирские острова), выполнивший пуск двух крылатых ракет по мишени в море Лаптевых, сообщает пресс-служба Северного флота.