Ракетный крейсер «Маршал Устинов» провёл учение по ПВО в Бискайском заливе

Ракетный крейсер «Маршал Устинов» вчера завершил проход Ла-Манша и вышел в Бискайский залив. В нейтральных водах Атлантики его экипаж провёл учение по отражению средств воздушного нападения условного противника бортовыми зенитными ракетными комплексами ПВО, а также артиллерией.

Учение было проведено при помощи компьютерного моделирования тактической обстановки с условной стрельбой по воздушным целям. При этом расчёты радиотехнической, ракетно-артиллерийской боевых частей, главного командного пункта и боевого информационного центра корабля отработали нормативы по выдаче и приёму целеуказания, а также применению оружия самообороны крейсера.

На следующей неделе крейсер «Маршал Устинов» и сопровождающие его спасательный буксир СБ-406 и танкер «Вязьма» войдут в Средиземное море через Гибралтарский пролив.

Как сообщает пресс-служба Северного флота, планируется, что во время плавания североморцы совершат ряд деловых заходов в порты стран средиземноморского региона и Африки.

Ракетный крейсер «Маршал Устинов» вышел из главной базы Северного флота – Североморска 3 июля для участия в Главном военно-морском параде в Санкт-Петербурге. После парада его экипаж принял участие в учении ВМФ «Океанский щит-2019». С момента выхода из базы корабль прошёл около семи тысяч морских миль.

Плавание отряда кораблей и судов обеспечения в дальней океанской зоне проходит под командованием начальника штаба дивизии ракетных кораблей Северного флота капитана 1 ранга Андрея Салошина.