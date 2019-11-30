Ракетный Крейсер «Маршал Устинов» с фрегатами ЮАР и КНР провёл стрельбы в Южной Атлантике

Российский ракетный крейсер «Маршал Устинов», фрегат Военно-морских сил Народной освободительной армии Китая «Вэйфан» и фрегат ВМС Южноафриканской Республики «Аматола» завершили первый этап практической части первого совместного учения по обеспечению безопасности судоходства и морской экономической деятельности.

Мероприятие проходит в южной части Атлантического океана в районе мыса Доброй Надежды. Вчера боевые корабли отработали совместное тактическое маневрирование и провели артиллерийские стрельбы по морским целям, а также выполнили эпизод по противовоздушной обороне отряда кораблей.

29 ноября военные моряки трёх стран провели спасательное учение и отработают эпизод с освобождением условно захваченного судна с заложниками. На последнем этапе главная роль отведена военнослужащим подразделений антитеррора и досмотровых групп. В ходе подготовки к практической части международного учения морские пехотинцы Северного флота провели несколько тренировок по освобождению захваченного корабля в порту Кейптауна.

Как сообщает пресс-служба СФ, по завершении первого совместного военно-морского учения Россия-Китай-ЮАР будет проведён его разбор, и отряд кораблей Северного флота в составе Ракетного крейсера «Маршал Устинов», спасательного буксира СБ-406 и танкера «Вязьма» возьмёт курс на север Атлантики.