Ракетный крейсер «Маршал Устинов» уничтожил катер условного противника на учении в Баренцевом море

Ракетный крейсер Северного флота «Маршал Устинов» отработал уничтожение быстроходной малоразмерной надводной цели в ходе учения в Баренцевом море. Учение носило плановый характер и проходило в прибрежных полигонах боевой подготовки флота в Баренцевом море.

Расчёты боевых частей корабля отработали действия по боевой тревоге при нападении на корабль быстроходных катеров условного противника и выполнил стрельбу зенитной ракетой по надводной мишени. Стрельба прошла успешно, цель была поражена.

Как сообщает пресс-служба СФ, во время выхода в море экипаж крейсера «Маршал Устинов» отработал организацию несения походной вахты. Также моряки провели несколько корабельных учений по борьбе за живучесть на ходу корабля по различным вводным: при поступлении воды в отсек и условном возгорании электрооборудования.