Ракетный крейсер «Маршал Устинов» вышел в Баренцево море для выполнения учебно-боевых задач

Ракетный крейсер «Маршал Устинов» вышел в Баренцевом море для выполнения учебно-боевых задач в полигонах боевой подготовки Северного флота.

В течение нескольких дней экипажу предстоит отработать организацию несения походной вахты, действия по вводным и тревоге, а также ряд корабельных боевых учений в том числе по противовоздушной и противолодочной обороне, противоподводной диверсионной обороне, борьбе за живучесть корабля на ходу.

Расчёты артиллерийских и ракетных комплексов крейсера будут тренироваться в сопровождении и уничтожении воздушных и быстроходных надводных целей. Запланирован ряд практических стрельб, а также отработка взаимодействия с авиацией объединения ВВС и ПВО Северного флота.

Как сообщает пресс-служба СФ, после выполнения учебно-боевых задач в море ракетный крейсер «Маршал Устинов» вернётся в пункт постоянного базирования – Североморск.