Ракетный крейсер «Маршал Устинов» зашёл в испанский анклав Сеута на побережье Африки

06.11.18: Средний чек в сетях крупнейших ритейлеров за девять месяцев сократился на 0,3% (с поправкой на размер инфляции). Как Вы думаете, с чем это связано?

Готовимся к Новому году

С непомерным ростом цен

Делаем покупки на рынках

Со здоровым образом жизни

С ростом доходов россиян

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