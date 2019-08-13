Ракетный крейсер Северного флота «Маршал Устинов» примет участие в ряде учений с кораблями других флотов ВМФ России

Ракетный крейсер «Маршал Устинов» вчера завершил участие в учении с кораблями Северного флота в южной части Норвежского моря и приступил к выполнению задач дальнего похода. Корабль вышел из состава корабельной поисково-ударной группы, которая в течение нескольких дней отрабатывала ряд противолодочных задач в акватории Балтийского, Северного и Норвежского морей.

Крейсер возглавил отряд кораблей и судов обеспечения Северного флота, в который вошли спасательный буксир «СБ-406» и средний морской танкер «Вязьма». Отряд взял курс в южном направлении.

Плавание отряда кораблей и судов обеспечения пройдет в дальней океанской зоне под командованием начальника штаба дивизии ракетных кораблей Северного флота капитана 1 ранга Андрея Салошина.

Планируется, что экипаж крейсера «Маршал Устинов» примет участие в ряде учений с кораблями других флотов ВМФ России, а также с кораблями иностранных Военно-морских сил. Во время плавания североморцы совершат ряд деловых заходов в порты стран Африки и средиземноморского региона.

Как сообщает пресс-служба Северного флота, ракетный крейсер «Маршал Устинов» вышел из Североморска 3 июля для участия в Главном военно-морском параде в Санкт-Петербурге. После парада его экипаж принял участие в учении ВМФ «Океанский щит-2019». С момента выхода из базы корабль прошёл более 4 тыс. морских миль.