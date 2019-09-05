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Мурманская область. Арктика05.09.19 09:45

Ракетный крейсер Северного флота «Маршал Устинов» провёл ряд учений в центральной части Средиземного моря

Экипаж ракетного крейсера «Маршал Устинов», выполняющий задачи дальнего похода в Средиземном море, вчера произвёл плановое пополнение запасов дизельного топлива и пресной воды от танкера «Вязьма».

Якорная стоянка корабля Северного флота была организована в нейтральных водах в центральной части Средиземного моря. Пополнение запасов от танкера было выполнено с соблюдением мер безопасности при передаче жидких грузов.

На крейсере также было проведено учение по борьбе за живучесть при возникновении возгорания. Личный состав аварийных партий отработал применение стационарных и переносных средств пожаротушения.

Во время стоянки на борту корабля также были проведены тренировки расчетов по борьбе с подводными диверсионными силами и средствами противника.

Как сообщает пресс-служба СФ, ранее экипаж ракетного крейсера на переходе в точку якорной стоянки провел ряд корабельных учений по противовоздушной и противолодочной обороне.

Экипаж корабля в акватории Средиземного моря также совершенствовал свои навыки по спасению людей на море и оказании помощи судну, условно терпящему бедствие.

Ракетный крейсер «Маршал Устинов» вошёл в Средиземное море 22 августа. С 23 по 26 августа североморцы выполнили деловой заход в порт Алжир — столицу Алжирской Народной Демократической Республики.

Корабль вышел из Североморска 3 июля для участия в Главном военно-морском параде в Санкт-Петербурге. После парада его экипаж успешно выполнил задачи учения Военно-Морского Флота России «Океанский щит-2019». С момента выхода из базы крейсер «Маршал Устинов» прошёл более 10 тысяч морских миль.

 

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